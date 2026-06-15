日本代表DF谷口彰悟（シント・トロイデン／ベルギー）が、FIFAワールドカップ2026の初戦・オランダ代表戦を振り返った。15日、8大会連続8回目のW杯に臨む日本の初戦が行われ、オランダと対戦した。2010年の南アフリカW杯では敗れていた相手。これまで勝ったことがない相手との対戦は、守勢となった中で前半はスコアレスで折り返すことに。後半先行を許すも、中村敬斗のゴールで同点に。しかし、再び勝ち越しを許したものの、88