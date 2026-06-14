白Tシャツがなぜか部屋着っぽく見えた経験はありませんか？「アラフォーからは、Tシャツのサイズやボトムスとの合わせ方を少しだけ変えました」と話すのは、アパレルブランドを運営する、インスタグラムのフォロワー数8万人超のあみーさん（39歳・160cm）。無印良品のTシャツ（2990円）を使った夏コーデを3つご紹介します。1：黒のサテンパンツでラクしてきちんと見え白Tシャツをただ着るだけではシンプルすぎるので、最近は素材