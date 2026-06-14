6月14日、タレント、格闘家などで活躍するボビー・オロゴンが不同意性交容疑で千葉県警察に逮捕された。

「複数の報道によればボビー容疑者は、4月21日の午後4時ごろから6時頃の間に、千葉県内の民家で知人女性に性的暴行を加えた疑いが持たれています。被害者女性からの相談を受けた警察が捜査を行い、海外に渡航していたボビー容疑者の帰国を待って羽田空港で逮捕に至りました。ボビー容疑者は容疑を否認していると伝えられています」（スポーツ紙記者）

ボビー容疑者は2020年5月16日も自宅で妻に対する暴行容疑で埼玉県警に現行犯逮捕され、在宅起訴。さいたま地裁から罰金10万円の判決を言い渡されている。

そのためX上では呆れた声も少なくない。

《ボビー・オロゴンさんまた暴行で捕まったんか何度目よ。あとイベント開催して多額の金銭未払問題もあったりと、もう芸能界復帰は無理やろな》

《またかいな。6年前にも逮捕されていたね》

《ボビー・オロゴン前回のもアレだったが復帰したけど今回のは完全アウトだなー》

こうした声が寄せられる理由を芸能ジャーナリストが指摘する。

「ボビー容疑者は、2001年に『さんまのSUPERからくりTV』（TBS系）の街頭インタビューが話題となり、バラエティ番組で見せる天然ボケキャラクターでブレークを果たします。その後、格闘家としても活動をはじめ、2005年の『K-1 PREMIUM 2005 Dynamite!!』では、元横綱で2024年に亡くなった曙さんとの対決も話題となりました。しかし、2006年1月には当時の所属事務所で出演料をめぐり事務所内で暴れるトラブルが明らかとなり、芸能活動の自粛に至ります」

ボビー容疑者は現在は個人事務所に所属しタレント活動を行っていた。

「2020年の逮捕時には当時の妻が『長年DV被害を受けてきた』と話しています。今回の逮捕は容疑を否認していると伝えられていますが、女性がらみの問題を立て続けに起こすようでは、タレントイメージの低下は必至です。

近年のボビー容疑者は『千鳥の鬼レンチャン』（フジテレビ系）、『千鳥の相席食堂』（ABCテレビ系）などに出演し、バラエティ活動もハマっていた様子。また、YouTubeでの活動も活発に行っており、着々と復帰の道筋をたどっているように見えましたが、こうした地上波のテレビ番組への出演も難しくなりそうです」（前出・同）

何度も不祥事を起こしながらも復活してきたボビー容疑者。だが、今回の事件のダメージはさすがにこたえそうだ。