書類や取扱説明書（取説）は、ファイルにきちんと綴じて、きれいに並べて収納するもの。そう信じ込んでいませんか？ライフオーガナイザーの資格をもつESSEベストフレンズ101エディターの名倉永利子さんもかつてはそうでしたが、その丁寧さが後でやろうという「ため込み」の原因だったといいます。16年間の市役所職員時代には大量の書類を扱ってきた名倉さんが、最終的に行き着いたのは、「綴じない管理法」でした。ここでは、名