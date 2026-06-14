惨敗に終わったブラジルW杯他の選手とは違った感情「史上最強」の呼び声高く臨みながら、1勝も挙げられずグループリーグ敗退となった2014年ブラジルW杯での日本代表。「FOOTBALL ZONE」で今回の北中米ワールドカップ（W杯）の特別解説を務める大久保嘉人氏にとっては虚しさに近い感情が生まれていた。惨敗のブラジルの地で指揮官にぶつけた「最後の言葉」とは、いったいどんなものだったのか。スペインから見つめる現在の日本代