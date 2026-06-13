「これくらい私がやればいい」とがんばりすぎていませんか？整理収納アドバイザーで2児の母・あさこさんは、“手間を減らす工夫”で家事の負担を軽減。今回は、暮らしも気持ちもラクになった3つのお助けアイテムを紹介します。名もなき家事1：パッキン洗いから卒業。麦茶づくりがぐっとラクに夏になると、毎日のようにつくる麦茶。でも、地味にイヤだったのが、容器のパッキン洗いでした。外して、洗って、細かい溝をこすって、