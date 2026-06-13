2027年4月に放送開始となるアニメ『カグラバチ』。主人公・六平千鉱のキャラクタービジュアルとキャラクターPVが公開された。＞＞＞六平千鉱のキャラクタービジュアルなどをチェック！（写真14点）『週刊少年ジャンプ』の次世代看板作品である『カグラバチ』（外薗健・著）。コミックスは、累計発行部数が400万部を突破（デジタル版含む）している。連載開始直後から、日本のみならず世界中のファンをも虜にしてきたマンガ『カグラ