○ホワイトソックス8−2ドジャース●＜現地時間6月12日レート・フィールド＞ロサンゼルス・ドジャースが敵地3連戦の初戦に逆転負け。先発登板した佐々木朗希投手（24）は5回途中7失点という投球で今季4敗目を喫した。中6日で先発マウンドに上がった佐々木は初回、3番ベニンテンディにカウント3-1から甘く入ったフォーシームを振り抜かれ7号先制ソロを被弾。続く4番コルソン・モンゴメリーに対しては渡米後最速の100.