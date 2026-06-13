様々なホラーコンテンツや「恐怖心展」を手掛けた株式会社闇が株式会社パルコとタッグ。“音”の恐怖をテーマにした展覧会「残響シ念展 -⾳と感情の実験室-」が６月26日(金)より東京・池袋のPARCO FACTORYにて開催される。今後、名古屋と心斎橋への巡回を予定している。タイトルの「残響シ念」は、“残響”と“残留思念”を掛け合わせた造語。この実験室（展覧会）では、お化け屋敷のような「視覚的‧直接的な恐怖」で