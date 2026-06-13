様々なホラーコンテンツや「恐怖心展」を手掛けた株式会社闇が株式会社パルコとタッグ。“音”の恐怖をテーマにした展覧会「残響シ念展 -⾳と感情の実験室-」が６月26日(金)より東京・池袋のPARCO FACTORYにて開催される。今後、名古屋と心斎橋への巡回を予定している。

タイトルの「残響シ念」は、“残響”と“残留思念”を掛け合わせた造語。この実験室（展覧会）では、お化け屋敷のような「視覚的‧直接的な恐怖」ではなく、「⽿から感じる恐怖」や「⽇常に潜む⾳の違和感」にフォーカスする。なんでもない風景も音が変われば恐ろしいものに感じられるように、来場者自身が被験者となって“音”がいかに人間の認知を操っているのかを実験する。

本展のナビゲーターを尾崎世界観が担当。開催によせて、コメントが到着している。

＜ナビゲーター 尾崎世界観 コメント＞

「自分の体の中で信用できない部分、第二位が「耳」で、第一位は「心」。それにしても、耳って昔から薄っすら信用できない。目や口や鼻に比べて、誰かに借りているような変な距離感があるから。そして心はあまりにも近過ぎて、よく見失ってしまう。だから、耳で聞いた音を心で増幅させられるこの展覧会は、本当にどうかしていると思う。やっぱり、こんなことをする「他人」が1番信用できない。」

現在、日時指定制の前売り券が販売中。当日入場枠に空きがある場合には、会場にて当日券が販売される。詳細は公式サイトでお確かめを。

「残響シ念展 -⾳と感情の実験室-」池袋会場

公式サイト：https://art.parco.jp/parcomuseum/detail/?id=1932

会場：池袋PARCO 本館7F PARCO FACTORY（東京都豊島区南池袋1-28-2）

会期：2026年６月26日(金)〜７月20日(日) 11:00-21:00 ※入場は閉場30分前まで ※最終日18時閉場

入場料：1,500円(税込) ※小学生以下無料 ※各種優待あり

主催・プロデュース：株式会社パルコ

企画・演出：株式会社闇

巡回情報

名古屋PARCO 西館6F PARCO GALLERY 2026年10月３日(土)〜11月15日(日) 予定

心斎橋PARCO 14F PARCO HALL 2026年12月５日(土)〜１月17日(日)予定