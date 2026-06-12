いよいよFIFAワールドカップが開幕しました！日本代表は来週１５日月曜日に強豪オランダとの大注目の初戦に臨みます。ワールドカップ2大会連続出場の元日本代表・福西崇史さんにオランダ戦のポイントを聞きました（須藤駿介アナウンサー）「ワールドカップ開幕ということで改めてこのワールドカップはどんなところを福西さんは楽しみにしていますか？」（福西崇史さん）「日本代表チームの期