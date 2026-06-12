車検の時期がやってきた！大貴族号こと5代目マセラティ・クワトロポルテ・スポーツGT（2007年式のデュオセレクト）が納車されて約1年が過ぎ、車検の時期がやってきた。【画像】 車検を迎えたイタ車の中のイタ車！清水草一の愛車『大貴族号』ことマセラティ・クアトロポルテ全8枚納車時の大貴族号は、走行距離約6万kmだったが、現在は6万5000km。このテのクルマとしては、まあまあ乗ったほうだろう。久しぶりに登場した大貴族号こ