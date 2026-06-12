車検の時期がやってきた！

大貴族号こと5代目マセラティ・クワトロポルテ・スポーツGT（2007年式のデュオセレクト）が納車されて約1年が過ぎ、車検の時期がやってきた。

【画像】 車検を迎えたイタ車の中のイタ車！清水草一の愛車『大貴族号』ことマセラティ・クアトロポルテ 全8枚

納車時の大貴族号は、走行距離約6万kmだったが、現在は6万5000km。このテのクルマとしては、まあまあ乗ったほうだろう。



久しぶりに登場した大貴族号こと、筆者の愛車『マセラティ・クワトロポルテ・スポーツGT』！ 清水草一

奇跡的にトラブルはほとんどない。信じられないほど調子がいい。というか、むしろ調子が上がっているのだから信じられない。

納車時は、「低速トルクがなくて出足がすごく遅いなぁ」と感じていたが、いつのまにか軽快に発進し、低い回転域でもスムーズに加速するようになった。いったいナゼ？

決してV8をブチ回しているわけではないので、シリンダー内やバルブにたまった（かもしれない）カーボンが燃焼して吸排気がスムーズになった、ということはないだろう。

じゃ、コンピュータが学習したのか？ いやー、いまさらそんな初歩的なことを学習するのも変だ。なにしろ生産から19年も経っているのだから。

マセラティの19歳は、人間の年齢で言えば60歳代、つまり私と同じくらいだろう。今になって学習効果が出てきたなんて考えられない。逆にどんどんモノを忘れて行く年頃なのだから。

とにかく大貴族号は、以前より明らかに乗りやすくなっている。不思議すぎる現象である。

しばらく放置したら自然治癒！

この1年間、トラブルはほとんどない。現状、故障は『ハザードが出ない』だけである。あと、左リアドアがたまに開かなくなったが、これはしばらく放置したら自然治癒した。

この自然治癒も実に不思議だった。大貴族号のドアノブには、ロック解除の握りが2個付いていて、手前側が電磁式、奥側が物理式になっている。電磁式が故障しても、奥側を握れば物理的にロックが解除されるという、転ばぬ先の杖な構造なのである。



1年間、ほとんどトラブルなし！現状は『ハザードが出ない』だけ！ 清水草一

大貴族号の左リアドアは、その電磁式のほうがたまに働かなくなる症状があったが、奥側の握りで開けられた。

ところがある日、そっちも固まって動かなくなってしまったのだ。ありゃー、物理式もダメってことは、機械的な故障だなと思っていたら、何もしてないのに、いつのまにか両方とも直った。信じられないが本当の話である。さすがマセラティはイタ車の中のイタ車だぜ！

19年前のNHKニュースみたい！

ただし、エンジンを始動すると、メーターパネルに警告表示（英語）がいくつも出る。

最初から出ていた『タイヤ空気圧感知システムが合わされていません』に加えて、『エアバックシステムが故障しています』と、『システム（何のシステムだか不明）がプログラムされていません』と、『エレクトリカルシステム（何のだか不明）が故障しています』が入れ替わり立ち替わり出る。



『システムがプログラムされていません』！（何のシステムかは不明） 清水草一

加えてセンターコンソールのモニターには、『４ケタのキーコード（そんなの知らない）を入れてください』が出たまま固まっている。

一度バッテリーを上げてしまってから、こういう状態になっちゃったんだけど、走行にはまったく問題がないので、車検まで放っておいたのである。

警告表示はすべてコケ脅し（たぶん）だし、センターコンソールに映るナビは、19年前のNHKニュースみたいでまったく約に立たないし、オーディオもCDしか聴けないので一切使っていない。

当初は車載スピーカーから音を出すべく、激安FMトランスミッターで音を飛ばしていたが、速攻で面倒くさくなり、今はアイフォン本体のちっこいスピーカーから音楽を流して満足している。

そんな絶好調の大貴族号が、納車以来初の車検を迎える。

私はタコちゃん（マイクロ・デポ岡本和久代表）に、「故障しているのはハザードだけです」と伝えて、クルマを預けた。ハザードは是非直してもらいたいのだ。大貴族号は現状絶好調だけど、いつ止まるかわからないので、ハザードは超重要なのである。

（つづく／隔週金曜日掲載、次回は6月26日金曜日公開予定です）