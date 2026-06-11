韓国は2014年のブラジル大会以降、初戦で勝利を収めていないJリーグでも活躍した元韓国代表DFホン・ミョンボ監督が率いる韓国代表は、現地時間6月11日に北中米ワールドカップ（W杯）の初戦でチェコ代表と対戦する。今回が12回目のW杯出場となる韓国だが、その不吉なデータにアメリカのスポーツ専門放送局「ESPN」が注目した。記事では、「W杯のグループステージは3試合しかないため、どの試合でも勝利することが重要となる。し