11日未明、秋田市御所野の施設の敷地内でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。秋田東警察署の調べによりますと11日午前1時45分ごろ、秋田市御所野下堤の施設の敷地内にいるクマ1頭が目撃されました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは約150メートルで、住宅地のほか工場や特別養護老人ホームなどがある地域です。警察が注意を呼びかけています。県内にはツキノワグマ出没警報が