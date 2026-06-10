news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「“消火剤まき散らし”直前の新映像警察呼びかけにエスカレートか」についてお伝えします。◇今月7日未明の鳥取市。2人乗り自転車が交差点内をぐるっと回り、後ろに乗る人物が消火剤をまき散らす様子が映っています。周囲からは笑い声や拍手が上がっていました。現場にいた男性「警察が呼びかけても、ギャラリーが『やれやれ！』『もっといけ！』気持ちが高まって、どんどんエスカ