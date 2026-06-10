まもなく開幕する北中米ワールドカップ。日本代表はグループステージで、オランダ、チュニジア、スウェーデンと同じ組に入り、かつてないほど優位性がある。勝点４がノックアウトステージに進む一つの基準とすれば、めどが立つ。戦力的に言って、チュニジアに負けるとしたら、よほど采配で下手を打った時だし、オランダ、スウェーデンにも引き分け以上が見込める。「史上最強」森保ジャパンがそう称せられるのは、決して大げさ