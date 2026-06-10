楽天の三木肇監督（49）が休養し、ヘッドコーチから新たに指揮を執ることになった塩川達也監督代行（43）が10日、本拠の「楽天モバイル最強パーク」で取材に対応。「現状の成績をしっかり受け止めて、選手たちが思い切って力を最大限に出せるようにすることが自分の役目。戦う姿勢、ファイティングポーズが第一条件になる」と意気込んだ。三木監督とのやりとりについては「三木監督とはもう長くやらせてもらっていたのでいろ