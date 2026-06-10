グリーンエナジー＆カンパニーは一時ストップ安水準となる前営業日比４００円安の１３８６円に売られた。９日の取引終了後、２６年４月期の連結決算の発表にあわせて、２７年４月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は２１５億円（前期比１７．１％増）、営業利益予想は１４億５０００万円（同２１．７％増）と２ケタの増収増益を計画しているものの、増益率が前期の水準を下回っており、やや物足りないと