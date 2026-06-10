久松宏輝トレーナー推奨…打力向上へ“前足の踏ん張り”を養うドリル打撃で重要な体重移動。軸足（右打者なら右足）の股関節に溜めた体重を、前足に移し替える動きだが、前足で受け止められない小中学生の選手は多いという。明徳義塾高野球部出身で、現在は野球塾「AMAZING」でトレーナーを務める久松宏輝さんは改善策として「片膝立ち回旋ドリル」を紹介している。飛距離を伸ばしてホームランを可能にするには、十分な体重移