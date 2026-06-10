「BCNランキング」2026年5月25日〜31日の日次集計データによると、キャリアフリースマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位iPhone 17e（アップル）2位iPhone 17（アップル）3位iPhone 17 Pro（アップル）4位Reno13 A（OPPO）5位AQUOS sense10（シャープ）6位moto g05（Motorola Mobility）7位moto g66j 5G（Motorola Mobility）8位iPhone 17 Pro Max（アップル）9位G