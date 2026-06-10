クリストフ・ルメール騎手が手掛けるファッションブランド「CL by C.ルメール」は、サンデーレーシングとのパートナーシップによる新コレクションを発表した。新作はポロシャツやTシャツなど全4アイテムで、いずれもサンデーレーシングの重賞316勝にちなみ316着限定で販売される。今回の取り組みは、シルクレーシング（2023年）、社台レースホース（2024年）、キャロットファーム（2025年）に続く競馬クラブとのコラボレーショ