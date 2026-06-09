大谷は11日の敵地パイレーツ戦で先発登板を予定ドジャース・大谷翔平投手が、投打でメジャーを席巻する圧倒的な成績を残している。7日（日本時間8日）の試合を終えて、ナ・リーグのOPS部門でトップに浮上。投手としても防御率0点台と無双する二刀流に対し、LA記者からも「常軌を逸している」と驚嘆の声が漏れている。今季は3年ぶりに投打二刀流で開幕を迎えた大谷は、10試合に先発し、規定投球回にはわずかに達していないもの