大谷は11日の敵地パイレーツ戦で先発登板を予定

ドジャース・大谷翔平投手が、投打でメジャーを席巻する圧倒的な成績を残している。7日（日本時間8日）の試合を終えて、ナ・リーグのOPS部門でトップに浮上。投手としても防御率0点台と無双する二刀流に対し、LA記者からも「常軌を逸している」と驚嘆の声が漏れている。

今季は3年ぶりに投打二刀流で開幕を迎えた大谷は、10試合に先発し、規定投球回にはわずかに達していないものの、61イニングを投げて6勝2敗、防御率0.74、67奪三振という驚異的な数字をマークしている。また、打者では一時不調だったものの、徐々に調子を取り戻し、気づけばOPSトップに立った。

投打で信じられないスタッツを残す姿に、米スポーツ専門誌「スポーツ・イラストレイテッド」でドジャース番を務めるノア・カムラス記者は8日（日本時間9日）、自身のX（旧ツイッター）を更新し、「ショウヘイ・オオタニのOPS：.939（ナ・リーグ1位）ショウヘイ・オオタニの防御率：0.74（60イニング以上でMLB1位）」と、投打の写真とともに成績を紹介した。

その上で「ナ・リーグで最高の打者であり、間違いなく現在野球界で最高の投手だ」と称賛し、「これは、もはや常軌を逸している」とお手上げの様子だった。

ドジャースはこの日が移動のためオフだった。9日（同10日）から敵地でのパイレーツ戦に臨む。大谷は10日（同11日）に先発登板が予定されている。（Full-Count編集部）