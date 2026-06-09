ボール球が先行するマルティネス先週の巨人はオリックス、ロッテと続く交流戦6連戦を4勝2分け、「負けない巨人」だった。【写真】5日にプロ初完投の井上温大昨年のファンフェスでは「鬼滅の刃」コスが話題にロッテ戦こそ延長12回を戦い抜き、15年ぶりとなる2日連続引き分けとなったが、2位のヤクルトに0.5ゲーム差、首位の阪神には1.5ゲーム差と首位争いに加わってきた。それにしても7日、ロッテとの第3戦でライデル・マル