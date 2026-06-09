今年11月にデビュー5周年を迎える関西発の人気アイドルグループ「なにわ男子」。ファンやグループにとって大事なメモリアルイヤーに、水を差しかねない出来事が――。

6月7日の「文春オンライン」で、メンバーの長尾謙杜（23）と、元E-girlsのメンバーで現在はインフルエンサーとして活動する稲垣莉生（27）の熱愛が報じられたのだ。

「記事によると、長尾さんは5月31日にMUFGスタジアム（国立競技場）で行われたサッカー日本代表の試合を観戦。一方の稲垣さんも友人女性と2人で現地観戦しており、3人は試合後に高級マンションで合流すると、タクシーに乗って飲食店をハシゴしたと報じられています。長尾さんと稲垣さんの交際が始まったのは、昨年の冬頃だそう。

長尾さんといえば、’23年9月に元セクシー女優の三上悠亜さん（32）との“お泊まりデート”が報じられたことも。三上さんは当時『Kis-My-Ft2』の千賀健永さん（35）と交際していたとされており、当時は“三角関係”とも伝えられていました」（芸能ライター）

熱愛報道が波紋を広げる中、長尾をさっそくの大仕事が待ち受けていた。なにわ男子が報道の翌日である8日放送の『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）に生出演し、デビュー5周年のスペシャルメドレーを披露したのだ。

番組では、『初心LOVE』『I Wish』『The Answer』やテレビ初披露の『Circus Night』、17日発売の新アルバム『ND5』に収録されている『Celebrate』の全5曲をメドレーで披露。パフォーマンス中、カメラのアップを受けて笑顔を振りまくなど、長尾も全力投球な様子だった。

報道直後の生放送ということもあり、多くのファンも心配しながら見守っていたようで、Xではパフォーマンス終了後に長尾を労う声が多く上がった。

《長尾さんよく頑張りました》

《長尾かっこよかった！！！おつかれ！！！よくやりきった！！！》

《長尾くんおつかれさま、笑顔を作ろうと頑張ってた》

いっぽう、いつもの長尾と比べて表情が硬かったと指摘する声も多く見られていた。

《長尾くん当たり前だけど覇気がない》

《長尾いつも以上に気まずそうな顔しとって、こっちがヒィーってなったけどまあそらそうか、ともなった》

《いつもよりもやっぱり元気はなくてきっと色々言われてるの分かってるんだろうな、、しっかり反省してまた元気な謙杜くんが見れるの待ってるからね》

「メドレー中はいつも通りパフォーマンスを全うしていた長尾さんでしたが、多くのファンが注目したのは、それ以外の長尾さんの振る舞いや表情だったようです。パフォーマンスを披露する直前にMCがグループを紹介した際には、ほとんどのメンバーが挨拶と共に手を振ったりする中、長尾さんはお辞儀をした程度で、表情も心なしか硬くは見えました。また、メンバーの大橋和也さん（28）が、長尾さんの肩を抱き寄せたり、手を握ったりする瞬間もあり、こうした行動が報道直後の長尾さんを気遣っているようにファンの目には映ったのでしょう。普段は明るく盛り上げ上手な長尾さんですから、ファンとしてもなおのこと心配だったようです」（前出・芸能ライター）

7月にアリーナツアーを控えるなにわ男子。長尾は従来の元気いっぱいの姿で、ファンを魅了することができるか。