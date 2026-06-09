【モデルプレス＝2026/06/09】タレントの中山秀征が6月8日、自身のInstagramを更新。妻で元宝塚歌劇団星組トップ娘役の白城あやかとの2ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】58歳4児の父タレント「おしゃれ」元宝塚トップ娘役の美人妻との結婚29年記念日ショット◆中山秀征、妻との結婚記念日を報告中山は「6月7日 結婚記念日でした！！」と報告して、緑を基調としたシックな店内での夫婦ショットを複数枚投稿。テーブル席