アシックスから、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー』シリーズの子ども靴が登場。

「ウッディ＆ジェシー」と「バズ・ライトイヤー」をモチーフにした2種類のデザインがラインナップされます☆

アシックス ディズニー＆ピクサー映画「トイ・ストーリー」シリーズ「シューズ」

先行発売：2026年6月18日〜 アシックスオンラインストア

発売日：2026年6月25日

取扱店舗：アシックスキッズ銀座、アシックスキッズグランフロント大阪、アシックスウォーキング直営店の一部店舗、全国の百貨店、靴店などで順次発売

アシックスの子ども靴のシリーズ「SUKU²（スクスク）」から、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー』シリーズのキャラクターやモチーフがあしらわれた「Disneyコレクション／Toy Story」が登場！

今回登場するのは、「ウッディ＆ジェシー」タイプと「バズ・ライトイヤー」タイプの2種類です。

世代を超えて親しまれる「トイ・ストーリー」シリーズの世界観をシューズ全体で表現したのが特徴のシューズ。

それぞれのキャラクターをイメージしたカラーリングに、「ウッディ」の保安官バッジや「ジェシー」のベルトのバックル、「バズ・ライトイヤー」のSPACE RANGERマークなど、特徴的なモチーフがあしらわれています。

おもちゃ箱から飛び出した「ウッディ」や「ジェシー」、「バズ・ライトイヤー」と一緒に、『トイ・ストーリー』シリーズの世界に浸りながら、楽しい思い出を作ってほしいという願いが込められたシューズです☆

どちらのデザインも、約1歳から3歳向けの「IDAHO BABY KT-ES/Toy Story（アイダホベビー ケイティー イーエス トイ・ストーリー）」と、約3歳から7歳向けの「IDAHO MINI KT-ES/Toy Story（アイダホミニ ケイティー イーエス トイ・ストーリー）」の2モデルで展開。

機能として、子どもの歩行特徴にあわせてつま先部分を扇型とし、足ゆびをのびのびと動かすことができ、踏ん張りやすくしたのが特徴です。

アッパー（甲被）素材にはお手入れのしやすいやわらかな人工皮革を使用。

1本ベルトタイプを採用し、脱ぎ履きが多い場合やお子さまがご自身で着脱しやすい構造です。

中敷は抗菌・消臭効果と、汗をすばやく吸収・拡散してドライ感を保つ2つの機能をもつ素材を採用し、快適な靴内環境を追求しています。

IDAHO BABY KT-ES/Toy Story（アイダホベビー ケイティー イーエス トイ・ストーリー）

価格：各7,150円（税込）

カラー：全2種（ネイビーブルー/ホワイト、ライトグレー/ホワイト）

サイズ：13.0cm〜15.5cm（0.5cm刻み）

対象：約1歳から3歳向け

素材：アッパー：人工皮革、合成繊維／アウターソール：ゴム底

約1歳から3歳向けのシューズ。

「ウッディ＆ジェシー」は、ネイビーに赤が効いたおしゃれなデザインです。

「バズ・ライトイヤー」はライトグレー×ホワイトが爽やか！

「バズ・ライトイヤー」の胸に並んだボタンのようなベルトの刺繍がポイントです。

IDAHO MINI KT-ES/Toy Story（アイダホミニ ケイティー イーエス トイ・ストーリー）

価格：各7,700円（税込）

カラー：ネイビーブルー/ホワイト、ライトグレー/ホワイト

サイズ：16.0cm〜20.0cm（0.5cm刻み）

対象：約3歳から7歳向け

素材：アッパー：人工皮革、合成繊維／アウターソール：ゴム底

約3歳から7歳向けのシューズ。

幼稚園や保育園へ、毎日履いていきたくなるおしゃれさです！

大好きなキャラクターといっしょにおでかけしているような気分になれます。

機能性も抜群で、親も安心して履かせられます。

アシックスだからこその機能性と『トイ・ストーリー』の世界観を表現したデザイン性、両方を兼ね備えたキッズシューズ！

アシックスの子供靴「IDAHO BABY KT-ES/Toy Story」と「IDAHO MINI KT-ES/Toy Story」は2026年6月25日よりアシックスキッズ銀座、アシックスキッズグランフロント大阪、アシックスウォーキング直営店の一部店舗、全国の百貨店、靴店などで順次販売されます。

©Disney/Pixar

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