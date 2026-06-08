5月30日に3A降格…メジャーでは打率.259猛アピールを続けている。3Aに降格したドジャースのキム・ヘソン内野手が7日（日本時間8日）、レンジャーズ傘下ラウンドロック戦に「8番・遊撃」で先発出場。4打数3安打の活躍を見せた。韓国メディアは「ロバーツ監督は見ているか」とし、逸材に期待を込めている。キム・ヘソンは2回、先頭打者として迎えた第1打席で右前打を放ち出塁すると、直後には二盗に成功。後続の適時打で先制のホ