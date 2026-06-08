2026年6月5日から7月7日まで「サンリオピューロランド」で開催されるイベント「ピューロウィッシュマツリ」がいよいよ開幕！「ピューロウィッシュマツリ」初日に、≒JOYのメンバーがピューロランドを訪れ、声で出演するプロジェクションマッピングやウィッシュコアな館内を体験した様子を紹介します☆ サンリオピューロランド「ピューロウィッシュマツリ」レポート 開催期間：2026年6月5日（金）〜7月7日（火）実