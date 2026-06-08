2026年6月5日から7月7日まで「サンリオピューロランド」で開催されるイベント「ピューロウィッシュマツリ」がいよいよ開幕！

「ピューロウィッシュマツリ」初日に、≒JOYのメンバーがピューロランドを訪れ、声で出演するプロジェクションマッピングやウィッシュコアな館内を体験した様子を紹介します☆

サンリオピューロランド「ピューロウィッシュマツリ」レポート

開催期間：2026年6月5日（金）〜7月7日（火）

実施内容：

・期間限定イルミネーション「夜空に届け！Wishing star illumination」

・期間限定フォトスポット＆アトラクション「Kiki＆Lala トゥインクリングスタジオ」特別デコレーション

・≒JOY in ピューロウィッシュマツリ〜君の願いに、最高のJOYを！〜

・期間限定グッズ、フード

・おそろいの水色のリボンをつけたキャラクターたちが登場する「ピューロウィッシュマツリ スペシャルグリーティング（有料・事前予約制）」や ウェルカムグリーティング（パークオープンから約10分間）の実施

会場：サンリオピューロランド

サンリオピューロランドでは、期間限定のスペシャルイベント「ピューロウィッシュマツリ」を開催中！

「ピューロウィッシュマツリ」は、“お願いごと”をテーマに、水色を基調とした幻想的なウィッシュコアの世界観を楽しめる七夕イベントです。

今回は、初日の様子をレポート☆

アイドルグループ≒JOYのメンバーたちが実際に「ピューロウィッシュマツリ」のコンテンツを体験した様子も紹介します。

メンバーが声で出演する「レディキティハウス」のプロジェクションマッピングをはじめ、七夕仕様のトゥインクリングスタジオや、星や天の川をモチーフにしたフォトスポットなど、幻想的なウィッシュコアの世界観を満喫されました。

館内では、きらめく星々や淡い光に包まれた七夕らしい空間の中で、ゲストそれぞれが“今、叶えたいこと”を思い描きながら楽しめる空間が広がりました。

特に注目を集めたのは、「ハローキティ」が登場するスペシャルイルミネーション「夜空に届け！Wishing star illumination」

知恵の木に天の川が浮かび上がる七夕限定イルミネーションでは、「ハローキティ」のステッキにゲストの願いが届くと、ピューロビレッジ全体が幻想的な光に包まれ、まるで七夕の夜空の中に入り込んだかのようなロマンティックな空間が広がります。

初日に訪れたゲストからは、「ハローキティと一緒に願い事が出来てうれしかった」「七夕らしい幻想的な空間だった」といった声も寄せられ、写真や動画を撮影しながら演出を楽しむ様子が見られました。

また、毎年SNSでも話題となるフォトスポットも、2026年はウィッシュコアな世界観に一新。

星や天の川をモチーフにしたフォトスポットや、七夕仕様となった「Kiki＆Lala トゥインクリングスタジオ」では、願いを込めながら写真撮影を楽しむゲストの姿も多く見られました。

そのほか、七夕モチーフの期間限定グッズ、水色がかわいいフード＆スイーツメニューなども展開。

館内全体が“みんなの願いごと”と七夕ならではのときめきに包まれた、特別なひとときが楽しめるイベントです☆

≒JOYメンバーも満喫！幻想的な「ピューロウィッシュマツリ」の世界

アイドルグループ≒JOY（ニアリーイコールジョイ）のメンバー天野香乃愛さん、市原愛弓さん、江角怜音さん、山田杏佳さんが、イベント初日に「ピューロウィッシュマツリ」のコンテンツを体験。

「レディキティハウス」では、≒JOYのメンバーたちが声で出演する期間限定プロジェクションマッピングを鑑賞し、江角怜音さんは「≒JOYメンバーがイラストで登場して感激。曲に合わせて映像が変化するので、とても見ごたえがある」とコメント。

また、天野香乃愛さんも「キティちゃんと一緒にプロジェクションマッピングで出演できてうれしい。みなさんにみてもらえることが楽しみ」とコメントしながら、幻想的な映像演出とともに広がるウィッシュコアな世界観を楽しむ様子が見られました。

さらに、星や天の川をモチーフにしたフォトスポットで写真撮影を楽しみました。

「Kiki＆Lala トゥインクリングスタジオ」など七夕仕様の館内装飾も満喫。

山田杏佳さんからは「イベントにぴったりなかわいい空間！」と声が上がるなど、メンバーそれぞれが七夕ならではの特別な空間を堪能しました。

七夕衣装のハローキティとの写真撮影も！

イルミネーション「夜空に届け！Wishing star illumination」や「ピューロウィッシュマツリスペシャルグリーティング（有料・事前予約制）」などで登場する七夕衣装の「ハローキティ」と、≒JOYのメンバーたちでイベント初日をお祝いしました。

「レディキティハウス」で「ハローキティ」との記念撮影や交流を楽しみ、「キティちゃんの衣装のブルーリボンが七夕にぴったり！」「大好きなキティちゃんと一緒にお願い事が出来てうれしい！」と笑顔を見せる場面も。

終始和やかな雰囲気の中、特別なひとときを過ごしました。

ピューロウィッシュマツリ フォトスポットで「みんなが幸せに過ごせますように」と願いごとを記入した市原愛弓さんは、「サンリオピューロランドでこのお願い事がかなえられそう」と「ハローキティ」と笑いあう場面も見られました。

みんなの願いが光でつながる、幻想的な七夕限定イルミネーション「夜空に届け！Wishing star illumination」

初日には、知恵の木に天の川がかかる幻想的なイルミネーションがお披露目されました。

「ハローキティ」のステッキにゲストの願いが届くと、ピューロビレッジ全体がやさしい光に包まれ、まるで七夕の夜空の中に入り込んだかのようなロマンティックな空間が広がります。

さらに「ハローキティ」の歌声にあわせてイルミネーションが美しく変化し、きらめく天の川を思わせる幻想的な景観を演出。

来場された方々からは「ハローキティと一緒に願い事が出来てうれしかった」「七夕らしい幻想的な空間だった」といった声も寄せられ、写真や動画を撮影しながら七夕ならではの空間を楽しむ様子が見られました。

“お願いごと”を楽しむ、七夕フォトスポット＆アトラクションの特別デコレーション

館内に、星や天の川をモチーフにしたフォトスポットが登場。

3F エントランスホールの「ピューロウィッシュマツリ フォトスポット」では、“お願いごと”ができる七夕らしい空間を展開。

星形モチーフや、水色に彩られた装飾が広がる、ウィッシュコアな世界観の中で、ゲストが思い思いの願いを込めながら写真撮影を楽しむ様子が見られました。

さらに、「Kiki＆Lala トゥインクリングスタジオ」も期間限定で七夕仕様に。

水色を基調としたやさしい光に包まれた幻想的な空間の中で、「ゆめ星雲」の世界を満喫するゲストの姿も。

七夕限定仕様のレシート写真機やテレビ型モニターも好評で、七夕ならではの雰囲気を楽しみながら撮影する様子が印象的でした。

「レディキティハウス」では特別なプロジェクションマッピングが登場！≒JOYの声の出演にも注目

七夕期間中、「レディキティハウス」のピアノラホールにて、アイドルグループ≒JOYのメンバーが声で出演をする特別なプロジェクションマッピングを実施。

≒JOYの3rdシングル『ブルーハワイレモン』にあわせて、ウィッシュコアな世界観をさらに引き立てるロマンティックな空間が広がりました。

ここでしか体験できないスペシャルな演出に、ゲストが足を止めて見入る様子も見られ、「ピューロウィッシュマツリ」ならではの演出を楽しんでいました。

水色がかわいい！新たにネイルシールも登場する七夕期間限定オリジナルグッズ

期間限定グッズには、水色のリボンがポイントのコスチュームを身にまとったサンリオキャラクターたちがデザインされたグッズが登場。

チャームやフレークシールに加え、ネイルシールもラインナップされています。

七夕のムードをさまざまな形で楽しめるグッズ展開となりました。

願いごとや星をモチーフにしたデザインなど、「ピューロウィッシュマツリ」ならではの特別感あふれるアイテムがそろいます。

≒JOY楽曲イメージスイーツも！期間限定フードメニュー

「リトルツインスターズのカリカリ☆ささみフライのバターチキンカレー」（1,600円）

館内のレストランでは、イベントをさらに盛り上げる期間限定フードメニューを販売。

ピューロランド定番メニューであるカレーも「リトルツインスターズ」モチーフで登場しています。

「シナモロールのキラキラ☆はちみつロールクレープ」（1,000円）

さらに、水色に彩られたきらきらとかわいいスイーツやドリンクもラインナップし、フードでもウィッシュコアの雰囲気を表現。

「マイメロディ＆クロミのミルキープリンパフェ」（950円）

見た目のかわいらしさと写真映えするビジュアルにもこだわったメニュー展開で、お腹を満たしながら「ピューロウィッシュマツリ」の世界観を楽しめます。

「≒JOYスペシャルスイーツ 独り占めかな？ブルーハワイレモン♡ゼリーパルフェ」（1,000円）

また、≒JOYの楽曲をイメージしたスイーツも登場し、ここでしか味わえない特別感あふれるメニューとして注目を集めました。

七夕をかわいらしく彩る、サンリオピューロランドの期間限定イベント。

2026年6月5日（金）から7月7日（火）まで開催される「ピューロウィッシュマツリ」の、初日の様子をレポートしました☆

水色が幻想的な七夕イベント！サンリオピューロランド「ピューロウィッシュマツリ」 水色が幻想的な七夕イベント！サンリオピューロランド「ピューロウィッシュマツリ」 続きを見る

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