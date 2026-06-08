FC東京は６月８日、小泉慶が清水エスパルスに完全移籍で加入すると発表した。現在31歳のMFは、流経大柏高を卒業後の2014年にアルビレックス新潟に加入し、プロキャリアをスタート。その後、柏レイソルや鹿島アントラーズ、サガン鳥栖で活躍し、23年よりFC東京でプレー。同クラブでは通算129試合に出場し、４ゴールをマークした。今回の移籍にあたり、小泉はFC東京の公式サイトで以下のとおりコメントした。「今回清水エスパ