本日より見放題配信が開始された東映特撮ファンクラブ（TTFC）10周年記念作品『フォルティクス 配信！推しを継ぐもの』。本編視聴後推奨の ”最終トレーラー” およびフォルティクス追加フォームが公開された。＞＞＞最終トレーラー場面カットや3つの形態をチェック！（写真18点）公開された最終トレーラーでは、これまで明かされていなかった物語の核心や新たな戦いの一端に加え、フォルティクス追加フォームの姿も初公開。さらに