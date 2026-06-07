【フォルティクス】最終トレーラー映像と、「戦闘3形態」を公開！
本日より見放題配信が開始された東映特撮ファンクラブ（TTFC）10周年記念作品『フォルティクス 配信！推しを継ぐもの』。本編視聴後推奨の ”最終トレーラー” およびフォルティクス追加フォームが公開された。
＞＞＞最終トレーラー場面カットや3つの形態をチェック！（写真18点）
公開された最終トレーラーでは、これまで明かされていなかった物語の核心や新たな戦いの一端に加え、フォルティクス追加フォームの姿も初公開。さらに、今後展開予定の連動コンテンツスケジュールもあわせて発表している。
本編視聴後推奨であり、公開後だからこそ明かせる ”ネタバレ解禁” の内容とともに、『フォルティクス 配信！推しを継ぐもの』の魅力を90秒に凝縮。作品の熱量を余すことなく楽しんでほしい。
そして追加フォームは、格闘戦を極めた「フォルティクス・カノーン」、分身戦術を駆使する「フォルティクス・ストラトス」、そして巨大な力で敵を圧倒する「フォルティクス・ギガース」。それぞれ異なる特性と戦闘スタイルを持つ3つの新フォームだ。これまでにない戦いを可能にしたフォルティクスの新たな力に注目だ。
また、『フォルティクス』関連コンテンツの配信も決定。
まずは5月28日に開催された「フォルティクス最速上映会＆トークショー」の映像が東映特撮ファンクラブ（TTFC）で配信が決定。ステージには鈴木福（本条津吉役）、濱田龍臣（早田直斗役）、武田玲奈（海城心陽役）、宮澤佑（須賀楠雄役）、坂本浩一監督が登壇。貴重な裏話が飛び出したトークショーの模様に加え、他では決して見ることのできない「TTFCだけの限定シーン」も収録してお届け。あの日の熱気と感動を何度でも味わえる、見逃せないコンテンツだ。
次に本編のオーディオコメンタリー（副音声）バージョン配信も決定。コメンタリーには主演の鈴木福（本条津吉役）、濱田龍臣（早田直斗役）、武田玲奈（海城心陽役）、そして坂本浩一監督の豪華4名が参加。ここでしか聞けない撮影現場の秘話や、迫力あるアクションシーンの解説、息の合ったキャスト陣の和気あいあいとしたトークなど聴きどころ満載です。本編を一度観た方も新たな視点で二倍、三倍と作品を深く楽しめる、見逃せない特別バージョンとなっている。
さらに『フォルティクス』の舞台裏に迫るメイキング映像の配信も決定。本編では見られない撮影現場の緊迫した空気感や、キャスト陣の素顔が垣間見えるオフショットなど、作品の裏側を余すことなくお届けされる。鈴木福、濱田龍臣、武田玲奈ら豪華キャスト陣が撮影に挑む姿や、坂本浩一監督が手がける大迫力のアクションシーンが完成するまでの貴重な制作過程は必見。本編とあわせて観ることで、作品の世界観をより深く楽しめる、見応え抜群の映像だ。
『フォルティクス 配信！推しを継ぐもの』は現在、東映特撮ファンクラブ（TTFC）にて見放題配信中。本編を楽しんだあとは、関連コンテンツもたっぷりと楽しんでほしい。
（C）東映特撮ファンクラブ
＞＞＞最終トレーラー場面カットや3つの形態をチェック！（写真18点）
公開された最終トレーラーでは、これまで明かされていなかった物語の核心や新たな戦いの一端に加え、フォルティクス追加フォームの姿も初公開。さらに、今後展開予定の連動コンテンツスケジュールもあわせて発表している。
本編視聴後推奨であり、公開後だからこそ明かせる ”ネタバレ解禁” の内容とともに、『フォルティクス 配信！推しを継ぐもの』の魅力を90秒に凝縮。作品の熱量を余すことなく楽しんでほしい。
また、『フォルティクス』関連コンテンツの配信も決定。
まずは5月28日に開催された「フォルティクス最速上映会＆トークショー」の映像が東映特撮ファンクラブ（TTFC）で配信が決定。ステージには鈴木福（本条津吉役）、濱田龍臣（早田直斗役）、武田玲奈（海城心陽役）、宮澤佑（須賀楠雄役）、坂本浩一監督が登壇。貴重な裏話が飛び出したトークショーの模様に加え、他では決して見ることのできない「TTFCだけの限定シーン」も収録してお届け。あの日の熱気と感動を何度でも味わえる、見逃せないコンテンツだ。
次に本編のオーディオコメンタリー（副音声）バージョン配信も決定。コメンタリーには主演の鈴木福（本条津吉役）、濱田龍臣（早田直斗役）、武田玲奈（海城心陽役）、そして坂本浩一監督の豪華4名が参加。ここでしか聞けない撮影現場の秘話や、迫力あるアクションシーンの解説、息の合ったキャスト陣の和気あいあいとしたトークなど聴きどころ満載です。本編を一度観た方も新たな視点で二倍、三倍と作品を深く楽しめる、見逃せない特別バージョンとなっている。
さらに『フォルティクス』の舞台裏に迫るメイキング映像の配信も決定。本編では見られない撮影現場の緊迫した空気感や、キャスト陣の素顔が垣間見えるオフショットなど、作品の裏側を余すことなくお届けされる。鈴木福、濱田龍臣、武田玲奈ら豪華キャスト陣が撮影に挑む姿や、坂本浩一監督が手がける大迫力のアクションシーンが完成するまでの貴重な制作過程は必見。本編とあわせて観ることで、作品の世界観をより深く楽しめる、見応え抜群の映像だ。
『フォルティクス 配信！推しを継ぐもの』は現在、東映特撮ファンクラブ（TTFC）にて見放題配信中。本編を楽しんだあとは、関連コンテンツもたっぷりと楽しんでほしい。
（C）東映特撮ファンクラブ
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