ストレートの“理論値”は90万円‛94年10月７日からスタートした数字選択式宝くじの『ナンバーズ４』が、６月８日に7000回の節目を迎える。当せん確率（1万分の１）の７割を超えることで、いまだに出現していないナンバーがクローズアップされはじめ、一撃100万円を狙う新規ファンが増えているという。ナンバーズ４の人気の理由は、気軽に“帯封”をゲットできるスタイルだ。宝くじアドバイザーの長利正弘氏が解説する。「実