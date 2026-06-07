サンエックスより、2001年に登場し平成の一大トレンドとなったサンエックスの人気シリーズ「わんわんわんこ」の新商品が、2026年7月頃より全国の販売店やネットショップにて発売される。＞＞＞わんわんわんこのアイテムをチェック！（写真14点）2026年4月に発売した『平成ハピ²コレクション』の大反響を受け、「わんわんわんこ」がついに復活します。『平成ハピ²コレクション』は、平成に登場し人気を博した「わんわんわ