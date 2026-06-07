【わんわんわんこ】2007年に登場したデザインを復刻したアイテムが発売！
サンエックスより、2001年に登場し平成の一大トレンドとなったサンエックスの人気シリーズ「わんわんわんこ」の新商品が、2026年7月頃より全国の販売店やネットショップにて発売される。
＞＞＞わんわんわんこのアイテムをチェック！（写真14点）
2026年4月に発売した『平成ハピ²コレクション』の大反響を受け、「わんわんわんこ」がついに復活します。
『平成ハピ²コレクション』は、平成に登場し人気を博した「わんわんわんこ」「なかよしネット」「ハムちゃん商店街」「スターキューティー」「ふわふわケーキをつくったよ。」「うさちゃんクリニックにおいでよ！」の6つのキャラクターが、懐かしくて新しいアイテムになり『平成ハピ²コレクション』として202年4月に登場。サンエックス公式Xでの『平成ハピ²コレクション』告知投稿は、10日で約150万インプレッションと大反響を記録（直近数カ月の平均値と比べ約7倍）し、「あの頃が蘇る」「復刻待ってた」などの声が集まった。
今回は、2007年3月登場の「空写真、クローバー、水玉、音符」のMIXデザインを復刻。あの頃大人気だったお札メモやデニムペンポーチ、おはじき風のシール、シールバインダーなど、懐かしくてキュンとするアイテムが登場する。
見ているだけで心がときめく、あの頃のかわいいをぎゅっと詰め込んだシリーズ、お楽しみに。
（C）2026 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
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2026年4月に発売した『平成ハピ²コレクション』の大反響を受け、「わんわんわんこ」がついに復活します。
『平成ハピ²コレクション』は、平成に登場し人気を博した「わんわんわんこ」「なかよしネット」「ハムちゃん商店街」「スターキューティー」「ふわふわケーキをつくったよ。」「うさちゃんクリニックにおいでよ！」の6つのキャラクターが、懐かしくて新しいアイテムになり『平成ハピ²コレクション』として202年4月に登場。サンエックス公式Xでの『平成ハピ²コレクション』告知投稿は、10日で約150万インプレッションと大反響を記録（直近数カ月の平均値と比べ約7倍）し、「あの頃が蘇る」「復刻待ってた」などの声が集まった。
見ているだけで心がときめく、あの頃のかわいいをぎゅっと詰め込んだシリーズ、お楽しみに。
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