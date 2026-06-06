６月６日に開催されるJ１百年構想リーグのプレーオフラウンド第２戦で、鹿島アントラーズ（EAST１位）は、ヴィッセル神戸（WEST１位）とホームで対戦する。１週間前に敵地で行なわれた第１戦を０−５で落とした鹿島。大逆転でのタイトル獲得を狙うなか、公開されたスターティングメンバーには、攻撃の柱であるレオ・セアラや守備の要の植田直通ら主力が先発に名を連ねた。一方で、精神的支柱で大黒柱の鈴木優磨はメンバー外