TVアニメ『BLACK TORCH』は2026年7月4日（土）22：00よりTOKYO MXほか各局にて放送開始！全世界地上波同時配信も決定！新キービジュアル、新PV、オープニング＆エンディングテーマが公開された。＞＞＞PV場面カットやアーティストをチェック！（写真17点）『BLACH TORCH』は、集英社『ジャンプSQ.』『少年ジャンプ＋』にて、2017年から2018年にかけて連載された、タカキツヨシ原作の漫画。忍者の末裔として祖父に育てられ、動