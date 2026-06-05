SARD UNDERGROUNDが明日6月6日21時、「運命のルーレット廻して」Second Studio Live映像をオフィシャルYouTubeチャンネルに公開する。以降、毎週1曲ずつ、計5曲のスタジオライブ映像がプレミア公開される予定だ。SARD UNDERGROUNDは昨年、自身のオフィシャルYouTubeチャンネルにて新たな魅力を伝える映像コンテンツとしてスタジオライブシリーズを公開。その反響を受けるかたちで第二弾のプレミア公開が決定した。ライブとはまた異