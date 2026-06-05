ロレックスというと一括りに語られがちだが、実際にはモデルによって価格も個性も大きく異なる。シンプルな実用時計として支持されるモデルもあれば、素材や仕上げによって特別な存在感を放つモデルも存在する。今回は36mmケースのエクスプローラーI、人気のミントグリーンダイヤルを備えたデイトジャスト41、そして全面18Kイエローゴールド仕様のサブマリーナーデイトをセレクト。同じロレックスでありながら異なる魅力を持つ3本