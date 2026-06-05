4日に梅雨入りし、これからの時期に重宝しそうなのが雨対策グッズです。梅雨の悩みを解決してくれる画期的なアイテムも登場しています。4日、平年より2日早い梅雨入りが発表された中国地方。雨対策グッズの売り上げも伸び始めているといいます。■ハンズミナモア広島店岡田 育子 さん「オススメしたいのがSTTA（スッタ）という商品。吸水スポンジが付いていて、雨で濡れたカバンや服などを拭くと吸水してくれる。」吸水力