新たな音楽活動へ向けた準備期間として活動の一時休止を発表していた清 竜人が、本日6月5日に活動再開を発表した。昨年12月に行われた清 竜人25ラストライブ以降、公の場での活動を行っていなかった清だが、自身の誕生日にXへ投稿した「Coming soon」のポストをきっかけに、新たな活動への注目が集まっていた。その後公開されたティザー映像では、不思議なキャラクターや謎の双子の少女たちが“竜人くん”を探し回るショート動画が