Laura day romanceが、8月19日にLIVE Blu-ray『Laura day romance hall tour 2026 “Fixing a hall” at LINE CUBE SHIBUYA』をリリースすることが決定した。同作は、4月16日にチケットソールドアウトの満員御礼の中で開催された初ホールツアー＜Laura day romance hall tour 2026 “Fixing a hall”＞ファイナルとなる東京・渋谷LINE CUBE SHIBUYA公演のライブを全編収録した映像作品。Laura day romanceにとって映像単体での作品