Laura day romanceが、8月19日にLIVE Blu-ray『Laura day romance hall tour 2026 “Fixing a hall” at LINE CUBE SHIBUYA』をリリースすることが決定した。

同作は、4月16日にチケットソールドアウトの満員御礼の中で開催された初ホールツアー＜Laura day romance hall tour 2026 “Fixing a hall”＞ファイナルとなる東京・渋谷LINE CUBE SHIBUYA公演のライブを全編収録した映像作品。Laura day romanceにとって映像単体での作品リリースは初となる。

非常に高い音楽再現性で彩られ、透明感と叙情性を纏った井上花月のボーカルパフォーマンスに身を委ねる全23曲、100分間のステージ。二部作アルバム『合歓る - walls』『合歓る - bridges』リリース、初ホールツアーでさらなる進化を遂げた彼らのライブの魅力をBlu-rayで繰り返し堪能してほしい。

1,000枚限定生産の豪華盤には、Blu-ray本編に加え、同公演のライブ音源を全編収録したCD2枚組、ライブフォトブックレット、そしてメンバーをフィーチャーした特製アクリルスタンドが封入される。

同じく1,000枚限定生産で昨年末に発売された最新アルバムの二部作完全版BOX『合歓る - walls or bridges』は、早々に予約で生産数量に達し、購入できなかった人が続出した。通常盤も含め、各ストアにて予約受付がスタートしたので早めにチェックを。

彼らの最新のライブパフォーマンスを至近距離で体感できる特別なクラブ公演＜Laura day romance Billboard Live 魔法、４度も＞も8月に東阪のビルボードライブで開催される。

LIVE Blu-ray『Laura day romance hall tour 2026 “Fixing a hall” at LINE CUBE SHIBUYA』

2026年8月19日(水)リリース

予約：https://lnk.to/Ldr_fixingahallBD ●豪華盤（1,000枚限定）

LIVE Blu-ray+LIVE 2CD（3枚組）/ BRXP-00070 / 9,900円（税込）

オンライン受注限定

【仕様】

三方背スリーブ / ライブフォトブックレット32P予定 / アクリルスタンド

●通常盤

LIVE Blu-ray / PCXP-50950 / 5,500円（税込） [Blu-ray収録内容]

01.恋人へ｜Koibitoe

02.プラットフォーム｜platform

03.mr.ambulance driver｜ミスターアンビュランスドライバー

04.何光年?｜how far…?

05.ライター｜lighter

06.肌と雨｜skin and rain

07.lookback&kicks

08.winona rider｜ウィノナライダー

09.waltz｜ワルツ

10.プラトニック｜platonic

11.ランニング・イン・ザ・ダーク｜running in the dark

12.分かってる知ってる｜yes, I know

13.深呼吸=time machine

14.5-10-15 I swallowed｜夢みる手前

15.Sleeping pills｜眠り薬

16.Amber blue｜アンバーブルー

17.heart

18.making a bridge｜橋を架ける

19.orange and white｜白と橙

20.後味悪いや｜sour

EN01.Sad number

EN02.winterlust

EN03.渚で会いましょう｜on the beach [CD収録内容]

Blu-ray収録のLINE CUBE SHIBUYA公演のライブ音源をCD2枚組で収録 【早期予約特典：限定盤・通常盤共通】

『Laura day romance hall tour 2026 “Fixing a hall” at LINE CUBE SHIBUYA』（豪華盤もしくは通常盤）を下記期間までに予約購入いただいた方に、オリジナルジャケットステッカーをプレゼントいたします。

共通早期予約特典：オリジナルジャケットステッカー

早期予約期間：2026年6月21日 23:59まで

※予約購入頂いた商品とともにお届けいたします。

※実施していない店舗もございますので、ご購入の際は店舗へ事前にお電話等でご確認ください。

＜Laura day romance Billboard Live 魔法、４度も＞

【ビルボードライブ大阪】（1日2回公演）

2026年8月23日（日）

1stステージ 開場14:00 開演15:00 / 2ndステージ 開場17:00 開演18:00 【ビルボードライブ東京】（1日2回公演）

2026年8月30日（日）

1stステージ 開場14:00 開演15:00 / 2ndステージ 開場17:00 開演18:00 [チケット代金] ※飲食代金別

【東京】

DXシートDUO 税込19,200円（ペア販売）

DUOシート 税込18,100円（ペア販売）

DXシートカウンター 税込9,600円

S指定席 税込8,500円

R指定席 税込7,400円

カジュアルシート 税込6,900円（1ドリンク付） 【大阪】

BOXシート 税込18,100円（ペア販売）

S指定席 税込8,500円

R指定席 税込7,400円

カジュアルシート 税込6,900円（1ドリンク付） [チケット発売日]

一般発売中（ビルボードライブ／e+）

e+：https://eplus.jp/sf/word/0000107751

ビルボードライブ公式HP：https://www.billboard-live.com/