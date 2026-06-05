Laura day romance、初のホールツアー ファイナル公演を収めたライブ映像作品リリース決定
Laura day romanceが、8月19日にLIVE Blu-ray『Laura day romance hall tour 2026 “Fixing a hall” at LINE CUBE SHIBUYA』をリリースすることが決定した。
同作は、4月16日にチケットソールドアウトの満員御礼の中で開催された初ホールツアー＜Laura day romance hall tour 2026 “Fixing a hall”＞ファイナルとなる東京・渋谷LINE CUBE SHIBUYA公演のライブを全編収録した映像作品。Laura day romanceにとって映像単体での作品リリースは初となる。
非常に高い音楽再現性で彩られ、透明感と叙情性を纏った井上花月のボーカルパフォーマンスに身を委ねる全23曲、100分間のステージ。二部作アルバム『合歓る - walls』『合歓る - bridges』リリース、初ホールツアーでさらなる進化を遂げた彼らのライブの魅力をBlu-rayで繰り返し堪能してほしい。
1,000枚限定生産の豪華盤には、Blu-ray本編に加え、同公演のライブ音源を全編収録したCD2枚組、ライブフォトブックレット、そしてメンバーをフィーチャーした特製アクリルスタンドが封入される。
同じく1,000枚限定生産で昨年末に発売された最新アルバムの二部作完全版BOX『合歓る - walls or bridges』は、早々に予約で生産数量に達し、購入できなかった人が続出した。通常盤も含め、各ストアにて予約受付がスタートしたので早めにチェックを。
彼らの最新のライブパフォーマンスを至近距離で体感できる特別なクラブ公演＜Laura day romance Billboard Live 魔法、４度も＞も8月に東阪のビルボードライブで開催される。
LIVE Blu-ray『Laura day romance hall tour 2026 “Fixing a hall” at LINE CUBE SHIBUYA』
2026年8月19日(水)リリース
予約：https://lnk.to/Ldr_fixingahallBD
●豪華盤（1,000枚限定）
LIVE Blu-ray+LIVE 2CD（3枚組）/ BRXP-00070 / 9,900円（税込）
オンライン受注限定
【仕様】
三方背スリーブ / ライブフォトブックレット32P予定 / アクリルスタンド
●通常盤
LIVE Blu-ray / PCXP-50950 / 5,500円（税込）
[Blu-ray収録内容]
01.恋人へ｜Koibitoe
02.プラットフォーム｜platform
03.mr.ambulance driver｜ミスターアンビュランスドライバー
04.何光年?｜how far…?
05.ライター｜lighter
06.肌と雨｜skin and rain
07.lookback&kicks
08.winona rider｜ウィノナライダー
09.waltz｜ワルツ
10.プラトニック｜platonic
11.ランニング・イン・ザ・ダーク｜running in the dark
12.分かってる知ってる｜yes, I know
13.深呼吸=time machine
14.5-10-15 I swallowed｜夢みる手前
15.Sleeping pills｜眠り薬
16.Amber blue｜アンバーブルー
17.heart
18.making a bridge｜橋を架ける
19.orange and white｜白と橙
20.後味悪いや｜sour
EN01.Sad number
EN02.winterlust
EN03.渚で会いましょう｜on the beach
[CD収録内容]
Blu-ray収録のLINE CUBE SHIBUYA公演のライブ音源をCD2枚組で収録
【早期予約特典：限定盤・通常盤共通】
『Laura day romance hall tour 2026 “Fixing a hall” at LINE CUBE SHIBUYA』（豪華盤もしくは通常盤）を下記期間までに予約購入いただいた方に、オリジナルジャケットステッカーをプレゼントいたします。
共通早期予約特典：オリジナルジャケットステッカー
早期予約期間：2026年6月21日 23:59まで
※予約購入頂いた商品とともにお届けいたします。
※実施していない店舗もございますので、ご購入の際は店舗へ事前にお電話等でご確認ください。
＜Laura day romance Billboard Live 魔法、４度も＞
【ビルボードライブ大阪】（1日2回公演）
2026年8月23日（日）
1stステージ 開場14:00 開演15:00 / 2ndステージ 開場17:00 開演18:00
【ビルボードライブ東京】（1日2回公演）
2026年8月30日（日）
1stステージ 開場14:00 開演15:00 / 2ndステージ 開場17:00 開演18:00
[チケット代金] ※飲食代金別
【東京】
DXシートDUO 税込19,200円（ペア販売）
DUOシート 税込18,100円（ペア販売）
DXシートカウンター 税込9,600円
S指定席 税込8,500円
R指定席 税込7,400円
カジュアルシート 税込6,900円（1ドリンク付）
【大阪】
BOXシート 税込18,100円（ペア販売）
S指定席 税込8,500円
R指定席 税込7,400円
カジュアルシート 税込6,900円（1ドリンク付）
[チケット発売日]
一般発売中（ビルボードライブ／e+）
e+：https://eplus.jp/sf/word/0000107751
ビルボードライブ公式HP：https://www.billboard-live.com/
関連リンク
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