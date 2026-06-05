フロートは全21！みどころと出演キャラクターは？ 「東京ディズニーランド・エレクトリカルパレード・ドリームライツ」のユニットは全部で12。フロート数は21、公演時間も45分という、見ごたえたっぷりのエンターテイメントです。ユニットごとの出演キャラクターと、そのみどころをご紹介します！１．オープニング＜出演キャラクター＞・ブルーフェアリー・光の騎士・グーフィー、ミニーマウス、ミッキーマウスブルーフェアリーは