スーパーシャークは、次世代RPG開発ツール『RPG-Cobo』を正式発表し、6月5日よりベータテストを開始した。 【画像あり】高解像度ボクセル表現と最新レンダリング技術を活かした画面 『RPG-Cobo』は、高解像度ボクセル表現と最新レンダリング技術を軸に、直感的に3D RPGを制作できるよう設計された開発プラットフォームである。RPG制作に必要な機能をワンパッケージで提供する“次