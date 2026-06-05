スーパーシャークは、次世代RPG開発ツール『RPG-Cobo』を正式発表し、6月5日よりベータテストを開始した。

【画像あり】高解像度ボクセル表現と最新レンダリング技術を活かした画面

『RPG-Cobo』は、高解像度ボクセル表現と最新レンダリング技術を軸に、直感的に3D RPGを制作できるよう設計された開発プラットフォームである。RPG制作に必要な機能をワンパッケージで提供する“次世代RPG開発ツール”として位置づけられている。

グラフィック面では、従来のRPG開発ツールでは難しかった立体的で緻密な世界表現を実現。PBRレンダリング、GI（グローバルイルミネーション）、ポストエフェクトなど、現代的なグラフィックス環境を標準搭載する。UI/UXを追求し、初心者でも扱いやすく、上級者は高速に制作できるワークフローを備えている。

本ツールはGitHub上にソースを公開しており、Apache 2.0ライセンスに基づきツール本体・付属素材ともに商用利用・再配布が可能。プラグインによる拡張にも対応する。あわせて、AIによる多言語翻訳機能を備え、Windowsのほかウェブブラウザ、Android、iOSへのゲーム書き出しにも対応する。

ベータテストでは、ユーザーからの意見・要望をもとに集中的なデバッグと改善を行う。参加条件はなく、誰でも自由に参加可能。バグ報告や要望などのフィードバックは公式Discordサーバーで受け付ける。ベータテスト期間中には、参加者を対象とした賞金・特典付きの作品コンテストの開催も予定されている。

プロジェクト統括／プログラマーを務めるのは、サイバーステップ株式会社の元役員・元開発総責任者・創業メンバーである大和田豊氏。『ゲットアンプド』『C21』『鬼斬』『Teravit』などを手がけ、2024年に同社を退職後、2年の開発期間を経て本ツールを開発した。

（文＝リアルサウンドテック編集部）