県内の農業組織のトップJA秋田中央会の会長の任期満了に伴う改選に、2人が立候補しました。5日の選出会議の結果、現在の会長の小松忠彦氏が選ばれ、再任される見通しとなりました。JA秋田中央会の会長の任期は3年で、今年が改選期です。JA秋田中央会は、今月30日の任期満了を前に、5日、会長の候補者選出会議を開きました。会長には、現在の会長の小松忠彦氏とJA大潟村の小林肇組合長の2人が立候補しました。小松忠彦氏「不易流行