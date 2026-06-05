県内の農業組織のトップJA秋田中央会の会長の任期満了に伴う改選に、2人が立候補しました。



5日の選出会議の結果、現在の会長の小松忠彦氏が選ばれ、再任される見通しとなりました。



JA秋田中央会の会長の任期は3年で、今年が改選期です。



JA秋田中央会は、今月30日の任期満了を前に、5日、会長の候補者選出会議を開きました。



会長には、現在の会長の小松忠彦氏とJA大潟村の小林肇組合長の2人が立候補しました。





小松忠彦氏「不易流行をもとに各JAおよびJAグループのみなさんとともに成し遂げていない目指す姿を実現するために力を発揮して取り組んでいきたいと考えています」小松氏は、スマート農業の導入や複合型農業の実践、県1JAの協議再開など、次の世代のためにともに挑戦し続けていきたいと決意を述べました。一方、小林氏は、JA秋田厚生連の経営の安定化を目指し、地域医療のため、県との連携を強化する考えを示しました。小林肇氏「赤字となれば医師、看護師が流出し負のスパイラルに陥ります。JA運営に迷惑をかけないようプロパーのスタッフを信頼し経営をしてまいります」県内12のJAの組合長や代表による投票の結果、小松氏が会長候補に選出されました。小松氏は由利本荘市出身の67歳で、JA秋田しんせいの組合長を経て、3年前の2023年から中央会の会長を務めています。小松氏は今月30日に開かれる通常総会で正式に就任する見通しです。♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢なお、副会長候補には、JA秋田おばこの齋藤武志組合長が選ばれ、こちらも30日の総会で正式に就任する見通しです。※6月5日午後6時15分のABS news every.でお伝えします